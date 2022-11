Mondial 2022: Messi s’exprime après l’échec de l’Argentine

L’Arabie Saoudite a créé la première grande surprise du Mondial-2022 de football, en s’imposant face à l’Argentine par 2 buts à 1, mardi à Doha, lors de la première journée du groupe C.

Alors que les joueurs de l’Argentine ont évité la zone mixte après le match, la fédération argentine a partagé la réaction de Lionel Messi sur son compte Twitter.

« Nous savions que l’Arabie Saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n’y a pas d’excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a déjà démontré», a indiqué la Pulga.

« C’est une situation que nous n’avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu’il s’agit d’un vrai groupe. C’est un coup très dur pour tout le monde, on ne s’attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui s’en vient, il faut gagner et ça dépend de nous », a-t-il ajouté.

Menés un but à zéro à la mi-temps, les Saoudiens ont inscrit leurs deux buts lors de la seconde période.

Les champions d’Amérique du Sud ont ouvert la marque dès la 10è minute, suite à un pénalty transformé par Lionel Messi, d’une frappe rasante du pied gauche. La star argentine marque au passage son 7e but en Coupe du monde.

Après cette ouverture du score, les Argentins ont multiplié les assauts, Lautaro Martinez s’est vu refuser à deux reprises le but du break pour hors jeu.

Au retour des vestiaires, Saleh Khalid Al-Shehri, profitant d’une mésentente entre Nicolas Otamendi et Cristian Romero, résiste sur la gauche de la surface face au défenseur de Tottenham et croise son tir à ras de terre du pied gauche (49è).

Quatre minutes plus tard, Salem Mohammed Al-Dawsari profite de la passivité de Nahuel Molina et déclenche du pied droit entre Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, le gardien de but Emiiano Martinez ne pouvant rien faire face à ce tir puissant.

Malgré les tentatives des coéquipiers de Lionel Messi, le score reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

S.L.