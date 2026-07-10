France-Maroc : un record historique d’audience pour M6 avec plus de 16 millions de téléspectateurs

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc n’a pas seulement marqué les esprits sur le terrain. Diffusée mardi 9 juillet sur M6, la rencontre a également battu tous les records d’audience en France, devenant le programme le plus regardé de l’année 2026.

Portés par l’enjeu d’une qualification pour les demi-finales et par l’affiche inédite entre les Bleus et les Lions de l’Atlas, les téléspectateurs ont été massivement au rendez-vous. Selon les chiffres officiels publiés par Médiamétrie et relayés par L’Équipe, le match a réuni en moyenne 16,1 millions de téléspectateurs, soit 72,8 % de part d’audience.

Au plus fort de la rencontre, à 22h47, M6 a même enregistré un pic de 18,1 millions de téléspectateurs, confirmant l’engouement exceptionnel suscité par cette affiche de la Coupe du monde 2026.

Avec ces performances, France-Maroc devient le programme le plus suivi en France depuis le début de l’année 2026, toutes chaînes et tous genres confondus. Il s’agit également de la meilleure audience enregistrée depuis le lancement de la Coupe du monde 2026, illustrant l’immense ferveur populaire autour de cette confrontation entre les deux sélections.

D.Y