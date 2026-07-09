Ouahbi après l’élimination des Lions: « Nous devons continuer à croire en notre projet »

A la Une

Mohamed Ouahbi a livré son analyse après l’élimination du Maroc face à la France (2-0), jeudi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe, notamment en première période, face à un adversaire de très haut niveau.

Le technicien marocain a souligné le rôle déterminant de Yassine Bounou, auteur d’un arrêt sur penalty qui a permis aux Lions de rester dans la rencontre. Il estime toutefois que ses joueurs ont affiché un meilleur visage après la pause, avec davantage de solidité et de sérénité dans la possession.

Ouahbi est également revenu sur l’ouverture du score française, née selon lui d’une action confuse durant laquelle plusieurs joueurs marocains se sont arrêtés en pensant à une faute de main.

Au-delà de l’élimination, le sélectionneur a identifié l’un des principaux chantiers pour l’avenir : renforcer la profondeur de l’effectif afin de disposer de davantage d’alternatives en cas de blessures ou de joueurs diminués physiquement.

Malgré la déception, Ouahbi a appelé à poursuivre le projet engagé autour de cette génération. Convaincu du potentiel de son groupe, il a réaffirmé son ambition de construire une sélection capable de lutter pour les titres lors des prochaines échéances.

H.M.