Maroc-France: Mohamed Ouahbi dévoile son onze de départ

Le Maroc croise le fer avec la France ce jeudi au stade de Boston, en marge des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Ayyoub Bouaddi

Brahim Diaz

Issa Diop

Neil El Aynaoui

Bilal El Khannouss

Achraf Hakimi

Noussair Mazraoui

Azzedine Ounahi

Anas Salah-Eddine

Chemsddine Talbi

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures.

H.M.