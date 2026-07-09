Sport
Maroc-France: Mohamed Ouahbi dévoile son onze de départ
Le Maroc croise le fer avec la France ce jeudi au stade de Boston, en marge des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.
Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:
Yassine Bounou
Ayyoub Bouaddi
Brahim Diaz
Issa Diop
Neil El Aynaoui
Bilal El Khannouss
Achraf Hakimi
Noussair Mazraoui
Azzedine Ounahi
Anas Salah-Eddine
Chemsddine Talbi
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures.
H.M.
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