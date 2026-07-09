Lamine Yamal souhaite affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde

L’attaquant de la sélection espagnole, Lamine Yamal, a confié qu’il aimerait affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2026, si les deux équipes parviennent à franchir l’obstacle des quarts de finale.

Dans une déclaration accordée à Mundo Deportivo, le joueur du FC Barcelone a expliqué pourquoi il préférerait retrouver les Lions de l’Atlas plutôt que la France. « Nous gardons de bons souvenirs de nos confrontations face à la France, mais jouer contre le Maroc serait très spécial pour moi », a déclaré Yamal.

Le jeune international espagnol a ensuite salué la qualité des deux sélections encore en lice. « Ce sont deux grandes équipes, qui comptent énormément de talent et qui produisent un football de très haut niveau », a-t-il ajouté.

Lamine Yamal a toutefois insisté sur le fait que l’identité de son futur adversaire ne changerait pas l’objectif de la Roja. « Quel que soit l’adversaire, que ce soit le Maroc ou la France, nous donnerons le maximum pour gagner et atteindre la finale », a conclu le Barcelonais.

Le vainqueur du quart de finale entre le Maroc et la France affrontera en demi-finale le gagnant de la rencontre opposant l’Espagne à la Belgique.

D.Y