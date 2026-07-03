Maroc-Canada: les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation

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La sélection marocaine de football a effectué, jeudi à Houston, sa deuxième séance d’entraînement au complet en vue de son huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada, prévu samedi au Houston Stadium, dans une ambiance empreinte de sérénité, de confiance et de détermination.

L’ensemble des joueurs a pris part à cette séance, marquée par une forte intensité et une implication totale du groupe, à deux jours d’un rendez-vous décisif.

Seul Chadi Riad a suivi un programme spécifique de renforcement musculaire.

Les Lions de l’Atlas ont alterné exercices physiques, ateliers technico-tactiques, dans une excellente ambiance, illustrant la cohésion et la confiance qui règnent au sein de l’effectif avant cette deuxième confrontation à élimination directe.

S.L.