Achraf Hakimi célèbre sa 100e sélection avec les Lions de l’Atlas (PHOTO)

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Depuis ses débuts avec le Maroc, Achraf Hakimi s’est imposé comme une figure incontournable de la sélection nationale grâce à ses performances de haut niveau, sa régularité et son esprit combatif. En quelques années seulement, le latéral marocain a marqué l’histoire du football national en devenant l’un des joueurs les plus capés de sa génération.

Dans une vidéo publiée par la Fédération Royale Marocaine de Football, Achraf Hakimi apparaît entouré de ses coéquipiers et du président de la Fédération, recevant un maillot spécial floqué du numéro « 100 » pour célébrer cette étape symbolique de sa carrière internationale.

L’hommage s’est déroulé dans une ambiance conviviale et pleine de complicité. Sourires, applaudissements et messages de félicitations ont accompagné cette célébration dédiée à l’un des cadres emblématiques des Lions de l’Atlas, devenu une véritable source d’inspiration pour toute une génération de supporters marocains.

Cette 100e sélection témoigne également de la fidélité et de l’attachement d’Achraf Hakimi au maillot national. Véritable ambassadeur du football marocain sur la scène internationale, le joueur continue de porter haut les couleurs du Royaume grâce à ses prestations remarquées dans les plus grandes compétitions mondiales.

Les Lions de l’Atlas se tournent désormais vers leur prochain rendez-vous en Coupe du monde, avec un huitième de finale très attendu face au Canada. Une rencontre importante pour le Maroc, qui espère poursuivre son parcours et confirmer sa montée en puissance sur la scène internationale.

Avec ce nouveau jalon dans sa carrière internationale, Achraf Hakimi confirme un peu plus sa place parmi les grandes figures contemporaines des Lions de l’Atlas.

D.Y