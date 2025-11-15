Mondial U17 : on en sait plus sur la blessure de Abdellah Ouazane

A la Une

Blessé face aux États-Unis en 16èmes de finale du Mondial U17, Abdellah Ouazane a été évacué à l’un des meilleurs hôpitaux de Qatar afin de subir les examens nécessaires et déterminer la nature de sa blessure.

Auteur du but égalisateur des Lionceaux, le jeune joueur s’est blessé immédiatement après son magnifique tir, ce qui a suscité l’inquiétude du public marocain.

Selon les informations de Le Site info, Ouazane a été transféré directement après sa sortie vers l’hôpital pour subir des examens approfondis. Il n’a ainsi ni suivi la séance de tirs au but, ni célébré la qualification avec ses coéquipiers.

Les premiers examens se veulent rassurants et n’indiquent aucune lésion grave, apprend-t-on. La décision finale concernant la participation de Ouazane, mardi prochain, aux huitièmes de finale face au Mali, sera tranchée ce samedi.

A.M.