Blessure d’Achraf Hakimi: plus de peur que de mal ?

Achraf Hakimi a passé, ce mercredi matin, une IRM approfondie afin d’évaluer la gravité de la blessure contractée lors du match PSG-Bayern, mardi soir, en Ligue des champions.

Selon la presse française, aucune fracture n’a été décelée, le joueur ayant quitté le Parc des Princes en marchant, aidé de béquilles.

D’après France Info, Hakimi souffrirait d’une entorse à la cheville qui devrait l’éloigner des terrains entre quatre et six semaines, en attendant les résultats définitifs des examens médicaux. Cette blessure suscite l’inquiétude des supporters marocains, à quelques semaines seulement du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Le latéral droit du PSG avait quitté la pelouse en larmes, après un tacle par-derrière du Colombien Rubén Díaz, auteur du doublé victorieux pour le Bayern Munich.

H.M.