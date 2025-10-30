WAC : lancement officiel du maillot de Hakim Ziyech

Le Wydad de Casablanca a lancé mercredi la vente du maillot de Hakim Ziyech dans ses stores.

Contrairement aux rumeurs, l’international marocain ne portera pas le numéro 10, mais héritera du numéro 7, comme en témoignent les photos prises à l’intérieur de la boutique du club.

Ce numéro, précédemment porté par le joueur Zouhair El Moutarajji, a été attribué au nouveau joueur arrivé mardi soir à Casablanca. Le club vise d’ailleurs à générer des recettes importantes grâce à la popularité du Lion de l’Atlas

A noter que Hakim Ziyech a tourné mercredi une courte vidéo promotionnelle avec l’équipe digitale du Wydad. Elle sera publiée dans les heures à venir.

N.M.