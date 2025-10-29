Wydad-Raja: Jawad Ziyat promet une belle prime aux joueurs

Jawad Ziyat, le président du Raja de Casablanca, a décidé de motiver les joueurs du club avant le derby, prévu ce mercredi, face au Wydad de Casablanca, en marge du match retard de la 5ème journée de la Botola.

Selon une source de Le Site info, le président a promis une prime de 50.000 dirhams à chaque joueur en cas de victoire face au WAC et a exprimé son souhait de voir les Verts remporter le derby.

Par ailleurs, Hicham Ait Menna, le président du Wydad, a également promis une prime exceptionnelle à ses joueurs en cas de victoire face au Raja. La direction des Rouges leurs a aussi versé la prime de qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, fixée à 20.000 dirhams par joueur.

Pour rappel, le Wydad s’est qualifié pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération après sa large victoire face aux Ghanéens d’Ashanti Kotoko (5-1), vendredi dernier, confirmant son succès du match aller à Accra (1-0).

M.A.