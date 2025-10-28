Wydad-Raja: où et quand voir le derby casablancais ?

Les férus du football marocains ont les yeux rivés sur le match reporté de la 5è journée de la Botola Pro D1 “Inwi” mettant aux prises deux éternels rivaux, le Wydad et le Raja de Casablanca. Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera une nouvelle fois théâtre d’un derby qui s’annonce passionnant et animé, tant sur le terrain qu’en dehors.

Dans un match qui fait fi de tout pronostic, les deux équipes ont une seule ambition : remporter les trois points, rassurer les supporters et garder l’élan pour consolider les chances dans la course acharnée pour le titre.

Même si la saison n’en est qu’à ses débuts, les parcours respectifs du Wydad et du Raja montrent des signes positifs qui les placent parmi les favoris, aux côtés du tenant du titre, la RSB, de son dauphin, l’AS FAR et du MAS, qui continuent d’afficher de belles performances.

Le WAC, porté par sa qualification pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF le week-end dernier, semble déterminé à poursuivre sur sa lancée, après avoir enregistré trois victoires et un match nul dans le championnat jusqu’à présent. L’équipe a récolté dix points qui la placent provisoirement à la troisième place (avec deux matchs en retard). Les Rouge ont marqué huit buts pour trois encaissés.

Le coach Amine Benhachem devrait garder la même composition que celle du dernier match, sinon le retour attendu du capitaine Nordin Amrabat. Par ailleurs, le staff médical est en course contre la montre pour qualifier l’attaquant Hamza Hannouri, blessé lors de sa dernière apparition.

Le Wydad compte ainsi sur son trio offensif composé de Lorch, Amrabat et Hannouri pour faire la différence, mais aussi sur la solidité de sa défense portée par Aboulfath et Ferreira, épaulés par Moufid et Boucheta sur les ailes.

Dans le camp adverse, le Raja aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe, grâce à une stabilité administrative et technique qui se reflète positivement dans ses résultats.

Les Aigles verts ont récolté 11 points en cinq matchs (3 victoires, 2 nuls et un match reporté), occupant provisoirement la deuxième place, avec six buts marqués et un seul encaissé.

L’entraîneur sud-africain Fadlu Davids misera sur le bloc défensif mené par le capitaine Badr Banoun et sur le dynamisme du milieu de terrain dirigé par Al-Makahasi et Bougrine, en s’appuyant sur un style de jeu basé sur la construction et une forte pression sur le porteur du ballon.

Une victoire dans ce derby serait l’occasion pour le Raja de creuser l’écart sur son rival et de booster le moral de tous ses membres vers l’objectif ultime : remporter le titre et signer son retour dans les compétitions africaines la saison prochaine.

Le match, qui sera arbitré par Mohamed El Baroudi, se déroulera à guichets fermés, toutes les places ayant été vendues deux jours avant la rencontre. Le public marocain attend avec impatience un spectacle footballistique et festif à la hauteur de la réputation du derby de Casablanca, dont la notoriété dépasse les frontières du pays.

Au niveau organisationnel, le Wydad et le Raja ont annoncé dans un communiqué conjoint qu’ils étaient parvenus à un accord avec les autorités locales et de sûreté de Casablanca-Settat concernant les dispositions logistiques du match. Ainsi, les portes du complexe sportif Mohammed V ouvriront à partir de 16 heures.

Le communiqué précise qu’en cas de victoire d’une des deux équipes, les supporters de l’équipe gagnante resteront dans le stade pendant un certain temps, tandis que les supporters de l’autre équipe quitteront les tribunes de manière ordonnée, conformément aux dispositions sécuritaires adoptées.

En attendant le coup d’envoi, les amateurs de football marocain espèrent que le derby de Casablanca sera à la hauteur des attentes, tant en termes de performance, d’organisation que d’ambiance, afin de refléter l’image rayonnante du football national.

Le coup d’envoi du derby sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia.

