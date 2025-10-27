Tout ce qu’il faut savoir sur Mohamed Baroudi, arbitre du prochain derby Wydad–Raja

L’arbitre Mohamed Baroudi dirigera pour la première fois de sa carrière le derby opposant le Wydad au Raja, prévu mercredi prochain au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre du match en retard de la 5e journée du championnat professionnel.

Baroudi n’a officié dans aucune rencontre de la saison en cours de la Botola Pro. La saison dernière, il a arbitré dix matchs locaux, dont huit en championnat, un match de barrage et un match de la Coupe du Trône.

Il a dirigé une seule rencontre du Raja, lors de la première journée du championnat, qui s’est soldée par une défaite à domicile face à la Renaissance de Berkane (0-1) au stade Larbi Zaouli.

Par ailleurs, Baroudi a arbitré deux matchs pour le Wydad. Le premier à Casablanca contre le Difaâ Hassani El Jadidi, remporté 4-1 par le club rouge, et le second à l’extérieur contre la Renaissance de Zemmamra, qui s’est terminé sur un match nul 0-0 en clôture de la phase aller.

Baroudi a également officié le match aller des demi-finales de la Coupe du Trône, qui a vu le Nahdat Berkane battre le Moghreb de Tétouan 3-0, ainsi que le match de barrage où l’Olympique Dcheira a perdu 2-1 contre le Chabab Salalem.

Sur le plan international, il a été présent lors de la pause internationale en juin, arbitrant le match amical remporté par le Cameroun 3-0 face à l’Ouganda, puis celui où le Kenya a battu le Tchad 2-1.

Concernant ses statistiques, Baroudi n’a aucune expulsion à son actif la saison dernière, contre 43 cartons jaunes et seulement deux penalties accordés.