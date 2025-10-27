Blessé, Napoli sera privé de De Bruyne pour au moins deux mois

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Napoli, leader du championnat d’Italie, sera privé de son milieu de terrain belge Kevin De Bruyne au moins jusqu’à la fin de l’année, suite à une blessure subie lors du match contre l’Inter Milan, samedi en Serie A.

« Suite à sa blessure contre l’Inter Milan, De Bruyne a subi des examens à l’hôpital Pineta Grande qui ont révélé une lésion importante du biceps fémoral de la cuisse droite », a indiqué le club napolitain dans un communiqué.

L’international belge a ouvert le score sur penalty à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l’Inter Milan pour le compte de la 8e journée du Championnat d’Italie, mais s’est sérieusement blessé à la cuisse droite, rapporte les presse locale, estimant qu' »il ne reviendra pas sur les terrains de sitôt ».

De Bruyne, arrivé à Naples libre de tout contrat, compte quatre buts en huit matches de championnat et deux passes décisives en Ligue des champions.

Le Napoli, leader du championnat avec 18 points, à égalité avec l’AS Rome, doit également faire sans Romelu Lukaku, l’attaquant belge lui aussi absent pour blessure depuis le mois d’août.