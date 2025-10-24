Le retour triomphal de Yassine Gessime à Dunkerque (VIDEO)

De retour à Dunkerque après son sacre historique en Coupe du monde avec la sélection marocaine U20, le jeune prodige Gessime a reçu un accueil digne d’un champion. Dès son arrivée au centre d’entraînement, il a été chaleureusement applaudi par l’ensemble du staff et de ses coéquipiers, visiblement fiers de voir l’un des leurs briller sur la scène mondiale.

Applaudissements, musique et ambiance festive ont marqué cette journée mémorable. Les dirigeants du club ont tenu à saluer non seulement la performance exceptionnelle du joueur, mais aussi son humilité et son engagement depuis son passage à Dunkerque.

Gessime, visiblement ému, a remercié un à un ses coéquipiers. Vidéo.