Video. Ligue des Champions : revivez la victoire du Real Madrid face à la Juventus (1-0)

Rédaction M23 octobre 2025 - 09:36

Le Real Madrid a souffert avant de s’imposer, mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, face à la Juventus (1-0), signant ainsi un troisième succès en autant de journées de Ligue des champions.

Pour ces retrouvailles entre deux monuments du football européen, opposés pour la 22ᵉ fois en compétition continentale, les Madrilènes ont longtemps buté sur la solide défense italienne et sur un excellent Michele Di Gregorio dans les buts.

C’est Jude Bellingham qui a libéré les siens à la 57ᵉ minute, en reprenant victorieusement un tir de Vinícius Junior repoussé par le poteau droit, offrant ainsi au Real une victoire aussi difficile que précieuse.

Déjà victorieux face à Marseille (2-1) puis sur la pelouse d’Almaty (5-0), le club madrilène signe un sans-faute et confirme sa grande forme avant le Clasico de Liga face au FC Barcelone, dimanche prochain.

En face, la Juventus, dangereuse en contre mais inefficace, prolonge sa série noire à sept rencontres sans victoire. Après deux matches nuls en Ligue des champions contre Dortmund (4-4) et Villarreal (2-2), les Turinois voient leur qualification s’éloigner.

Lors de la prochaine journée, le 4 novembre, le Real Madrid se rendra à Liverpool, tandis que la Juventus accueillera le Sporting Portugal.


