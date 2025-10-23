Qui a convaincu Hakim Ziyech de rejoindre le Wydad ?

Deux noms auraient joué un rôle clé pour convaincre Hakim Ziyech de rejoindre le Wydad de Casablanca.

Selon le site Winwin, Nordin Amrabat a été le premier intermédiaire entre la direction du Wydad et le joueur. Il a informé Ziyech de l’intérêt du club pour ses services, tout en mettant en avant le professionnalisme de l’équipe, sur la base de sa propre expérience actuelle.

En plus d’Amrabat, qui est proche de Ziyech, les deux ayant évolué ensemble en sélection nationale, le second nom impliqué dans le dossier est l’ancien international Karim El Ahmadi. La même source souligne qu’El Ahmadi est également un ami proche de Hakim Ziyech, ce qui lui a permis de faciliter les discussions entre le joueur et le Wydad et de contribuer à un accord entre les deux parties.

Enfin, le site indique que le président du club, Hicham Aït Menna, a lui aussi manifesté une forte volonté de recruter Ziyech, allant jusqu’à se déplacer personnellement pour le rencontrer et lui exprimer son intérêt. Cette initiative aurait touché Ziyech, ce qui l’a convaincu de rejoindre les rangs des Rouge et Blanc.

N.M.