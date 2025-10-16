Mondial U20: le Maroc affronte l’Argentine en finale

L’équipe nationale s’est qualifiée pour la finale après avoir battu les Bleus 5-4 aux tirs au but, lors du match qui s’est déroulé mercredi au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso.

La sélection argentine quant à elle a décroché sa place en finale grâce à sa victoire 1-0 contre la Colombie, lors d’un match qui s’est déroulé mercredi au stade national Julio Martínez Pradanos de Santiago.

La finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans aura lieu dimanche soir au Stade National de Santiago (00h00, heure marocaine), tandis que le match pour la troisième place

S.L