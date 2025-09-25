Sport
OM-PSG: une vidéo de Hakimi, Aguerd et Nadir enflamme la Toile

Rédaction N25 septembre 2025 - 12:01

À la fin du match OM-PSG lundi dernier, une scène a particulièrement attiré l’attention des supporters. Achraf Hakimi, Nayef Aguerd et Bilal Nadir ont été filmés, assis par terre à l’entrée des vestiaires, en train de discuter.

La vidéo, qui a fait le tour de la Toile, a suscité de nombreuses réactions de la part des supporters qui y ont vu un moment de complicité entre les joueurs marocains. Ils ont également souligné la simplicité de cette scène, à contre-courant de l’agitation habituelle qui suit un grand match comme OM-PSG.

Cette image a aussi été perçue comme un symbole de l’unité et de l’entente entre les internationaux marocains, à quelques semaines de la CAN 2025 qui se tient dans le Royaume.

N.M.


