La scène s’est produite en direct, sur le plateau de l’émission « L’Équipe du soir », devant des milliers de téléspectateurs. Vincent Duluc, journaliste reconnu pour sa rigueur et son expertise, a laissé échapper une confidence qui n’était pas destinée à être diffusée : Ousmane Dembélé sera le prochain Ballon d’Or !

Quelques secondes après son lapsus, Duluc a réalisé son erreur et a tenté de rectifier le tir, mais la surprise était déjà dévoilée. Cette annonce inattendue rappelle à quel point il est difficile, pour France Football, de préserver le secret du prestigieux trophée. Les fuites ne sont pas rares : même Cristiano Ronaldo, Modric ou Messi ont vu leur sacre annoncé avant l’heure lors des éditions précédentes.

Cette révélation a aussi relancé les discussions sur Achraf Hakimi, l’autre grand favori de cette année. Le défenseur marocain, auteur d’une saison exceptionnelle tant en club qu’en sélection nationale, n’a pas été élu, malgré un soutien massif des fans et de nombreux experts.

Maintenant, le sacre de Dembélé ne fait pas l’ombre d’un doute pour ses performances impressionnantes, mais la manière dont son nom a été révélé laisse un goût amer à certains, surtout aux fans de Hakimi qui espéraient voir le Maroc représenté sur la scène du football mondial.

N.M.