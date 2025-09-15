Rabie Hrimat se confie sur son différend avec Walid Regragui

Mohamed Rabie Hrimat est revenu sur son différend avec le sélectionneur national Walid Regragui. Dans un entretien accordé à la chaîne qatarie beIN Sports, le joueur de l’AS FAR a indiqué que cette affaire appartient désormais au passé qu’elle n’a aucune incidence sur ses chances de rejoindre la sélection nationale.

«Le conflit concernait Walid Regragui et Sven Vandenbroeck, lors d’un match entre le Wydad et l’AS FAR auquel je n’avais pas participé. J’étais seulement intervenu pour calmer les choses en tant que capitaine. Il y a eu ensuite quelques échanges verbaux tout à fait normaux entre lui et moi, rien d’inhabituel dans le monde du football», s’est expliqué Hrimat.

Et d’ajouter : «À tout moment où le sélectionneur national fera appel à moi, je serai à sa disposition et je répondrai à l’appel de la patrie avec joie. La sélection nationale est au-dessus de toute considération. Je ne pense pas que ce différend soit la raison de mon absence. Il s’agit sans doute plutôt des choix du sélectionneur».

Par ailleurs, Hrimat a exprimé sa fierté d’être régulièrement plébiscité par les supporters pour rejoindre les Lions de l’Atlas. «Porter le maillot national est le rêve de tout joueur», a-t-il assuré.

N.M.