Casablanca accueille la première édition de “The 24H Run”

Les 13 et 14 septembre 2025, le complexe sportif l’Ideal de Bourgogne accueillera The 24H Run, premier relais collectif de 24 heures organisé au Maroc.

Pensé et co-organisé par Pikala et Bonzai, l’événement bénéficie du soutien de Nike, sponsor officiel et marque de running n°1 dans le monde, officiellement distribuée au Maroc par Hudson Morocco. Douze coureurs par équipe se relaieront sans interruption, de midi à midi, et l’équipe qui aura parcouru la plus grande distance remportera le challenge ainsi qu’un chèque de 15.000 dirhams.

Une épreuve qui met l’équipe au centre

Destiné aux clubs, associations, entreprises et groupes d’amis, le 24H Run repose sur une idée simple : conjuguer performance et esprit d’équipe. Chaque participant contribue à l’effort collectif, et c’est la cohésion qui fait la différence.

« Nous souhaitons offrir au Maroc une expérience sportive où l’endurance s’exprime en équipe. C’est une première qui associe le dépassement de soi et la force du collectif », explique Amal Adyel, cofondatrice de Pikala.

Un rendez-vous sportif et festif

Au-delà de la compétition, l’événement proposera une ambiance vivante, de jour comme de nuit. Musique, animations et happenings viendront rythmer les 24 heures et mobiliser le public autour des participants.

« Le 24H Run est pensé comme un moment fédérateur pour Casablanca. C’est un projet qui conjugue sport, partage et visibilité pour la scène sportive locale », ajoute Samia Antari, Partner et Directrice Générale Adjointe de Bonzai.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel the24hour-run.ma, où les équipes peuvent s’enregistrer et consulter les modalités de participation ainsi que le règlement de l’épreuve.