A quoi ressemble le complexe de Fès après sa rénovation ? (PHOTOS)

Le complexe sportif de Fès, entièrement réhabilité selon les standards internationaux, présente désormais des caractéristiques techniques de haut niveau qui en font une infrastructure sportive de référence au Maroc et en Afrique.

Selon les données techniques communiquées par la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Equipements Sportifs (SONARGES), cette infrastructure d’envergure continentale, qui devra accueillir vendredi un match en amical entre la sélection marocaine et son homologue tunisienne, peut accueillir 35.000 spectateurs dans ses tribunes. L’installation comprend un terrain principal en gazon naturel, complété par trois terrains annexes également en gazon naturel, offrant ainsi des conditions d’entraînement optimales.

S’étendant sur une superficie de 32 hectares, le stade dispose d’une piste d’athlétisme en tartan classique de huit couloirs, permettant l’organisation de compétitions d’athlétisme aux normes internationales, consolidant ainsi sa vocation polyvalente.

Les espaces dédiés aux personnalités comprennent 12 loges VVIP et VIP (Skyboxes) ainsi que trois salons réservés aux invités de marque. Cette configuration répond aux exigences protocolaires des grandes manifestations sportives internationales.

Pour les médias, le complexe met à disposition une tribune de presse équipée de 216 tables, chacune dotée d’un écran individuel, ainsi qu’une salle de conférences et trois salles de réunions. Ces installations permettent d’assurer une couverture médiatique professionnelle des événements.

Ce stade est doté d’un système d’éclairage et d’affichage de pointe respectant les normes FIFA standard B, tandis que les terrains d’entraînement bénéficient d’un éclairage de premier grade FIFA. Cette configuration garantit des conditions optimales pour les retransmissions télévisuelles et les compétitions nocturnes.

Le système d’affichage comprend un écran LED périphérique et deux écrans géants, offrant aux spectateurs une expérience visuelle moderne et immersive.

En matière de sécurité et d’accès, le complexe dispose de 60 points de contrôle répartis sur l’ensemble du site, complétés par 46 hachoirs standard, trois hachoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) et 11 couloirs rapides facilitant la gestion des flux.

Le système de surveillance s’appuie sur 520 caméras de surveillance coordonnées depuis une régie technique et un poste de commandement centralisé, garantissant une sécurité optimale.

Le complexe met à disposition 1.570 places de parking pour les voitures et 154 emplacements pour les bus, répondant aux besoins logistiques des grandes affluences lors des événements majeurs.

L’alimentation électrique du stade est assurée par des postes de transformation à haute puissance, sécurisés par des groupes électrogènes et des onduleurs. Cette configuration garantit une alimentation continue sans interruption, même en cas de défaillance du réseau électrique principal.

Doté de services complémentaires, le complexe comprend quatre vestiaires aux normes internationales, six buvettes pour la restauration et trois blocs de billetterie pour l’accueil du public. Ces équipements complémentaires contribuent au confort des spectateurs et à l’efficacité organisationnelle.

Cette infrastructure technique de haute qualité positionne le complexe sportif de Fès comme une référence continentale, capable d’accueillir les plus grandes compétitions africaines et internationales dans des conditions conformes aux exigences des instances sportives mondiales.

S.L.