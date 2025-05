Investisseur institutionnel, gestion moderne… Le Raja passe en mode pro

Le Conseil consultatif du Raja a présenté samedi 24 mai aux adhérents du club un projet innovant, en gestation depuis 2 ans, qui vise à sortir le Club de sa crise structurelle, à travers l’activation de la société RAJA SA.

Cette dernière verra l’arrivée d’un investisseur institutionnel et sera dotée d’un management permanent de qualité, permettant la gestion de l’activité professionnelle aux standards internationaux. Ce projet conforme à la loi 30-09, a obtenu l’appui de la Fédération Royale Marocaine de Football ainsi que des autorités de la ville de Casablanca.

Le projet du Raja Club Athletic s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales contenues dans le Message du Roi Mohammed VI, adressé aux participants au débat sportif national à Skhirat le 24 octobre 2008. Ce message soulignait la nécessité de diversifier les sources de financement des équipes nationales à travers des partenariats entre les secteurs public et privé et d’améliorer les niveaux de gestion professionnelle des clubs marocains.

A cet égard, et au vu de la crise structurelle que traverse le club depuis des années (instabilité administrative, succession de présidents et de bureaux administratifs, crise financière étouffante permanente…), il devient nécessaire d’apporter une solution radicale au problème de la gestion associative du Raja. Les contours de ce projet ont été présentés, en début 2025, aux autorités de la ville de Casablanca et au Président de la Fédération royale marocaine de football. Les deux parties ont salué et soutenu l’initiative dans l’espoir de sortir le club de sa crise actuelle et de construire les bases d’une gestion efficace et durable.

Ledit projet représente une rupture avec l’ancien. En effet, le club passe à un modèle institutionnel et professionnel qui assure la pérennité sportive, financière et administrative, et renforce la compétitivité du club aux niveaux national, continental et mondial.

À cet égard, le partenaire historique du club, qui était auparavant son parrain a été contacté afin d’étudier la possibilité d’investir dans ce nouveau projet. Après une série de réunions et de négociations dont une étude d’évaluation, menée par une institution spécialisée, il a été convenu que ce partenaire entrera dans la capitale du Raja SA, lors d’une réunion officielle tenue le 9 mai dernier en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Après une série de discussions avec le partenaire potentiel, la structure finale come suit a été convenue:

Évaluation financière du patrimoine du Raja Sports Club sur la base des éléments suivants :

« Actifs »

Joueurs professionnels (80 000 000 Dh)

Utilisation de la marque du club (150 000 000 Dh)

Académie (280 000 000 Dh)

Total des actifs bruts : 510 000 000 Dh

Total de l’encours des dettes ou passifs2 :

« Passif »

130.000.000 Dh

Évaluation nette totale du club :

380.000.000 Dh

Valorisation nette des actifs transférés à la société sportive RAJA SA, après déduction de la valeur de l’académie du club :

100.000.000 dirhams

La « Raja Academy » restera la propriété de l’association et sera placée sous le giron de la société sportive.

Activation de la société sportive RAJA SA à travers l’investissement du partenaire institutionnel via une augmentation de capital qui passe de 300.000 dirhams à 250.000.000 dirhams.

L’Association sportive du Raja Club Athletic contribuera au capital de la société sportive à hauteur de 100 000 000 Dh (c’est-à-dire la valeur des actifs transférés), et l’investisseur institutionnel apportera 150 000 000 Dh à payer sur trois saisons.

La distribution du capital de la société sportive sera le suivant :

60 % pour l’investisseur institutionnel

40% pour l’Association Raja Club Athletic

Un contrat de gestion sera conclu entre l’association sportive et l’entreprise sportive, précisant les mécanismes de fonctionnement de l’entreprise, la durée du contrat et les revenus à transférer à l’association, conformément aux dispositions de la loi 30.09 sur l’éducation physique et le sport.

Ce partenariat stratégique vise à combiner l’expertise technique sportive de l’association avec les compétences managériales et financières de l’investisseur, et grâce à cette intégration, des instances de gouvernance stables et durables seront adoptées, ce qui constitue un saut qualitatif par rapport à la gestion associative traditionnelle.

Le Conseil Consultatif estime que ce plan représente la solution la plus appropriée pour sortir le club de sa crise profonde, et constitue une opportunité historique pour construire un club organisé et structuré, qui sera pionnier sur le continent africain. Le Raja sera le premier club marocain à ouvrir le capital de sa société sportive à un investisseur institutionnel.

Après des discussions entre les membres du Conseil, les adhérents de l’Association Raja Club Athletic et les membres du Bureau administratif intérimaire, il a été décidé d’annoncer dans les prochains jours la tenue d’une assemblée générale de l’Association Raja pour :

Présenter les rapports moral et financier pour la saison sportive 2024/2025

Présenter ce projet structurel pour validation

Election d’un nouveau bureau de l’Association Raja dont la première tâche sera la mise en œuvre et l ‘activation de ce projet à travers notamment la préparation des documents juridiques (contrat de gestion, pacte d’actionnaires, …)

Le Conseil Consultatif du Raja Club Athletic remercie le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Faouzi Lekjaa, les autorités locales de la ville de Casablanca, et les dirigeants de l’investisseur institutionnel, pour leur soutien et leur assistance dans ce projet stratégique.