Brésil: Neymar absent de la première liste d’Ancelotti

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur italien Carlo Ancelotti a dévoilé lundi sa première liste de joueurs à la tête de l’équipe nationale du Brésil, marquant le début officiel de son mandat.

L’annonce a eu lieu au siège de la Confédération brésilienne de football, à Rio de Janeiro.

Parmi les principales décisions figurent le retour du milieu Casemiro (Manchester United) et du défenseur polyvalent Danilo (Flamengo), tandis que Neymar, en phase de reprise dans son club formateur Santos, est absent.

« C’est un honneur, une grande fierté de diriger la sélection, qui est la meilleure du monde. J’ai un immense travail à accomplir pour que le Brésil redevienne champion, allons-y ensemble. Nous avons besoin de vous tous. J’ai été accueilli ici avec beaucoup d’affection. C’est ma première fois, et je suis très heureux. Je suis très enthousiaste et je pense que nous allons faire du bon travail », a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

Le technicien italien, quintuple vainqueur de la Ligue des champions et seul entraîneur à avoir remporté les championnats nationaux des cinq grands pays européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), s’est vu souhaiter la bienvenue par plusieurs légendes du football brésilien.

L’ancien sélectionneur Luiz Felipe Scolari, champion du monde en 2002, lui a adressé un message de soutien : « Nous te souhaitons le meilleur. Sois la personne que tu as toujours été et tu obtiendras au Brésil ce que tu as déjà accompli dans ta carrière ».

D’autres figures emblématiques, telles que Zico, Bebeto, Gérson « Canhotinha de Ouro » et Rivelino, ont également salué son arrivée.

Ancelotti aura pour mission de qualifier la Seleçao pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et de viser une sixième étoile mondiale.

Après 14 journées des qualifications sud-américaines, le Brésil occupe la quatrième place avec 21 points. Six équipes seront directement qualifiées, tandis que la septième disputera un barrage intercontinental.

Le prochain match du Brésil est prévu le 5 juin contre l’Équateur, à Guayaquil, pour la 15e journée des qualifications. La première série d’entraînements sous les ordres d’Ancelotti se conclura le 10 juin à Sao Paulo, face au Paraguay.

S.L.