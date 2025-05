Sofyan Amrabat au cœur d’une polémique

Sofyan Amrabat a provoqué la colère des supporters de Fenerbahçe après avoir publié, sur son compte Instagram, une vidéo de ses vacances à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

De nombreux fans ont ainsi pointé du doigt les dirigeants du club, appelant à sanctionner tous ceux qui ont contribué au recrutement du joueur marocain et d’autres profils similaires.

Ils ont qualifié le comportement d’Amrabat d’irresponsable, d’autant plus qu’il a été absent face à Eyüpspor au moment où son club est en pleine course au titre. Et d’estimer qu’en publiant des photos de ses vacances à Dubaï, Amrabat «a manqué de respect au club qui disputait un match décisif».

A noter qu’Amrabat ne poursuivra pas l’aventure avec Fenerbahçe, le club ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat après une année de prêt.

N.M.