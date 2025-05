FICAM: l’Afrique se raconte en images animées

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®), organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français du Maroc à Meknès, a lancé avec éclat sa 23ᵉ édition ce vendredi 16 mai 2025.

Cette année, le festival célèbre l’union vibrante de deux univers où l’imaginaire règne en maître : l’animation et le jeu vidéo. Une thématique forte, à la croisée de la narration, de l’innovation technologique et de la transmission culturelle.

Une cérémonie d’ouverture immersive et poétique

C’est avec un clin d’œil espiègle que la marionnette 3D Bidul’ a fait son retour à Meknès, propulsant le public dans E.MOTION – L’extraordinaire métamorphose, une performance innovante et interactive qui a donné le ton. Une mise en bouche parfaite pour une édition placée sous le signe de l’innovation !

La cérémonie s’est poursuivie avec les discours inspirants de Monsieur M’hammed Messaoud, Vice-Président de la Fondation Aïcha, et de Madame Agnès Humrazian, Directrice Générale des Instituts français du Maroc à Meknès, marquant le coup d’envoi d’une semaine riche placée sous le signe de la création, du dialogue et de la transmission.

Le transmédia à l’honneur

La conférence inaugurale a été assurée par Cédric Babouch, réalisateur et directeur artistique, qui a su planter le décor thématique de cette édition. À travers une passionnante intervention sur le transmédia, il a exploré la manière dont un même univers peut se décliner à travers des médiums variés – jeux vidéo, animation, bande dessinée, cinéma… – en enrichissant l’expérience du public. Cédric Babouch a illustré son propos avec des œuvres emblématiques comme Arcane, Fallout ou Dordogne, soulignant l’impact des technologies du temps réel dans la création de mondes narratifs denses et innovants.

Conférence inaugurale : Cédric Babouche, entre narration visuelle et innovation interactive

C’est avec passion et finesse que Cédric Babouche, réalisateur et directeur artistique, a lancé les réflexions de cette 23ᵉ édition. Lors de sa conférence inaugurale, il a exploré les ponts créatifs entre animation, jeu vidéo et bande dessinée, révélant comment les technologies en temps réel transforment la manière de raconter des histoires. Une plongée inspirante dans l’univers des récits hybrides, où l’image devient une expérience vivante et immersive.

Trois hommages, un continent à l’honneur

Cette édition met en lumière l’Afrique de l’animation à travers des hommages exceptionnels :

À feu Mme Zainab Zamzam, pionnière et mémoire vive de l’animation égyptienne.

À Jean-Michel Kibushi Ndjate Wooto, figure incontournable et pionnier du cinéma d’animation en République Démocratique du Congo, déjà présent au FICAM® en 2006. Sa vision et sa maîtrise de la marionnette animée ont ouvert la voie à toute une génération de créateurs africains.

À Zouhaier Mahjoub, légende tunisienne de l’animation maghrébine, dont le retour après 18 ans symbolise un passage de relais aux jeunes générations.

Une soirée de transmission et de talents

Moment fort de la soirée, après le visionnage du court-métrage du Grand Prix Aïcha de l’animation 2024, « L’éléphant du cheikh » de Mme Nouhayla Elhassani, le Grand Prix AICHA de l’Animation 2025 a été remis par Madame Widad Chraibi, Directrice du Festival Ficam® à Anas Belgazzar pour son projet de court-métrage « Maison sans toit ».

Ce prix prestigieux, doté de 50 000 Dhs, s’accompagne d’une bourse de l’Ambassade de France et d’une résidence artistique d’un mois à l’Abbaye de Fontevraud, haut lieu de la création en France.

L’animation marocaine prend la parole

La journée a aussi marqué le lancement du Forum des Métiers du Film d’Animation, de retour pour une quatrième édition. Prévu les 16, 17 et 18 mai 2025, ce forum se consolide comme un véritable laboratoire d’idées et de synergies. Cette année, studios marocains, africains, français et européens s’y retrouvent pour échanger, apprendre et bâtir les fondations d’un véritable marché du film d’animation marocain à Meknès dans les années à venir.

Des ateliers pour demain : former, éveiller, transmettre

Autre temps fort : le démarrage du Volet Formation du FICAM®, destiné aux écoles publiques marocaines d’art et d’audiovisuel. Plus de 100 étudiants participent cette année aux nombreux ateliers menés par des professionnels internationaux. Le programme « Trop classe le ciné ! », lancé plus tôt dans la journée, vient également enrichir l’expérience des jeunes publics.

Une dynamique au service de l’avenir

Porté par le soutien de nombreuses personnalités de la ville et de la région, présentes à la cérémonie, et un écosystème de partenaires, publics et privés, engagés le FICAM® s’affirme comme un levier stratégique pour les industries culturelles et créatives au Maroc et en Afrique.

Un festival en mouvement

Depuis le 16 mai, le FICAM® a pris la route pour une tournée nationale dans 11 villes marocaines : Agadir, Essaouira, Fès, Tanger, Casablanca, El Jadida, Tétouan, Marrakech, Oujda, Kénitra, et Rabat.

Un périple culturel qui prolonge la magie de l’animation, tissant des liens entre les territoires, les générations et les imaginaires et touchant des milliers de spectateurs à travers le Royaume.