Derby Raja-Wydad, fermeture de «Donor», CAN 2025… Karim Klaybi fait le point (VIDEO)

Karim Klaybi, le président de la commission des affaires sociales du Conseil de la ville, a annoncé que le complexe Mohammed V sera prêt pour accueillir, le 12 avril prochain, le derby Raja-Wydad.

Au micro de Le Site info, il a souligné que le stade ne fermera pas ses portes après cette rencontre, contrairement aux rumeurs qui circulent. «Le WAC et le Raja pourront y disputer le reste de leurs rencontres de la saison», indique Klaybi, ajoutant que «Donor» sera ensuite préparé pour abriter les matchs de la CAN 2025.

Par ailleurs, Klaïbi a assuré que les autorités souhaitent augmenter la capacité d’accueil du Complexe Mohammed V et le couvrir entièrement. «Cela n’aura aucun impact sur la gestion quotidienne du stade ni sur le déroulement des matchs», a-t-il rassuré.

A ce propos, il a affirmé comprendre l’inquiétude des supporters casablancais concernant une éventuelle nouvelle fermeture du complexe Mohammed V pour des rénovations après la CAN. «Le scénario de 2019 et 2023 ne se répétera pas. Le stade restera à la disposition du Wydad, du Raja et des équipes nationales», a précisé Klaybi.

Et d’ajouter que le complexe Mohammed V n’avait pas été homologué auparavant par la CAF et la FIFA en raison de sa localisation en plein centre-ville et de l’absence de parking. Il a souligné que ce problème a été résolu grâce à la réalisation d’un parking souterrain à deux niveaux, capable d’accueillir un grand nombre de véhicules.

Klaibi a aussi ajouté que de nouvelles caméras de surveillance ont été installées au sein du complexe afin de lutter contre le phénomène de violence dans les stades et de renforcer les dispositifs de contrôle.

