Futsal: ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi de la CAN féminine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coup d’envoi de la toute première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de futsal sera donné, ce mardi à la salle couverte du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, à l’occasion du match Angola-Guinée (14h00), pour le compte de la 1ère journée du groupe B.

Cette compétition inédite, qui se tiendra jusqu’au 30 avril courant, réunit neuf équipes réparties en trois groupes.

Le groupe A est composé du Maroc, pays hôte, en plus du Cameroun et de la Namibie, tandis que le groupe B comprend l’Angola, la Guinée et l’Egypte. La Tanzanie, le Sénégal, et le Madagascar évolueront dans le groupe C.

Selon la Confédération africaine de football (CAF), le futsal féminin africain connaît, à l’instar du football à onze, une croissance rapide, portée par « des fédérations ambitieuses et une jeunesse avide de reconnaissance ».

« Désormais, les projecteurs sont braqués sur Rabat, où la discipline se donne le droit de rêver plus grand », souligne la CAF.

Le Maroc lance sa campagne face à la Namibie, ce mardi à 20h00. Les Lionnes de l’Atlas abordent ce rendez-vous avec ambition comme l’a confirmé le sélectionneur national Adil Sayeh.

Il avait indiqué, la veille, lors de la conférence d’avant-match Maroc-Namibie que ses joueuses sont « confiantes et prêtes à relever le défi ».

« Grâce à la volonté des Lionnes de l’Atlas et aux moyens mis à notre disposition par la Fédération royale marocaine de football, nous avons élaboré une stratégie efficiente, basée notamment sur des rencontres amicales contre des équipes fortes et réputées en futsal, pour progresser vers le haut niveau », avait-il souligné.

Les vainqueurs de chacune des trois poules de cette CAN accéderont directement aux demi-finales du tournoi. La quatrième place dans le dernier carré reviendra à l’équipe classée meilleure deuxième parmi tous les groupes.

Les équipes finalistes de cette première Coupe d’Afrique des Nations féminine de futsal décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde féminine de la discipline, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.

S.L.