Le derby Wydad-Raja sous haute surveillance

Le derby qui opposera, samedi prochain, le Wydad au Raja de Casablanca revêt une grande importance pour les supporters marocains en général et casablancais en particulier.

Selon une source fiable de Le Site info, les autorités de Casablanca sont mobilisées pour assurer le bon déroulement de cette rencontre choc prévue au complexe Mohammmed V, fraîchement rénové.

On apprend également qu’un plan a été mis en place par les services sécuritaires et d’importantes ressources humaines sont prévues pour garantir la sécurité des supporters et la réussite de l’événement.

La même source assure que le derby va attirer un grand nombre de supporters qui viendront soutenir leur équipe et découvrir le nouveau look de «Donor », fermé depuis plusieurs mois pour des travaux de rénovation.

A rappeler que le derby entre le Raja et le Wydad est prévu à partir de 20h00, dans le cadre de la 26e journée de la Botola.

N.M