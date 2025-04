La valeur marchande d’un Lion de l’Atlas en chute libre

La valeur marchande de Sofiane Amrabat poursuit sa baisse en raison de ses performances jugées modestes avec son club, Fenerbahçe.

Dans sa dernière mise à jour, le site spécialisé Transfermarkt a indiqué que la valeur du Lion de l’Atlas, l’un des artisans de l’exploit du Mondial 2022, a reculé de dix millions d’euros, passant de 30 à 20 millions d’euros.

Cette chute contraste fortement avec l’aura dont jouissait le joueur après la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il s’était illustré par sa combativité, son intelligence de jeu et son engagement total, participant activement au parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finale.

Pour les observateurs, cette mise à jour ne remet toutefois pas en cause le potentiel et le talent du joueur, mais souligne la nécessité pour lui de retrouver un environnement plus propice à son épanouissement.

Du côté des supporters marocains, les réactions sont partagées : certains s’inquiètent de cette baisse, y voyant un signal d’alerte, tandis que d’autres rappellent que les statistiques ne peuvent à elles seules refléter la valeur réelle ou l’apport humain d’un joueur sur et en dehors du terrain.

H.M.