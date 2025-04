Azzedine Ounahi victime d’un accident ? Le joueur fait taire les rumeurs (PHOTO)

Une rumeur a circulé ces dernières heures selon lesquelles Azzedine Ounahi aurait été victime d’un grave accident de la route en Grèce et qu’il serait dans un état critique.

L’information a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé l’international marocain, qui évolue dans les rangs de Panathinaikos, à briser le silence. Ounahi a ainsi démenti ces rumeurs et précisé que l’accident n’était pas grave.

«J’ai reçu plusieurs appels et messages de la part de mes proches, de mes amis et de mes followers après les informations qui ont été postées par certains médias et sur les réseaux sociaux, annonçant que j’avais été victime d’un accident de la route», a écrit le joueur sur son compte Instagram.

«Il s’agit d’un léger accident et je me porte bien. Contrairement aux rumeurs qui circulent, je ne suis pas entre la vie et la mort. Arrêtez de diffuser de fausses allégations», a ajouté Ounahi.

H.M.