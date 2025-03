Le Maroc candidat à l’organisation du Mondial féminin 2035

Le Maroc est candidat à l’organisation de la Coupe du Monde féminine de 2035, en co-organisation avec l’Espagne et le Portugal, soit cinq ans après que ce même trio ait accueilli la Coupe du Monde masculine.

Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a confirmé l’intention de son pays d’organiser conjointement le Mondial féminin avec le Portugal et le Maroc, soulignant que cette candidature serait une bonne expérience après l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

De son côté, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avait déjà exprimé la volonté du Maroc d’accueillir la compétition.

La FIFA a ouvert la phase de candidatures pour l’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde féminine, avec une date limite fixée au 5 mai prochain. Il est à noter que le Brésil a déjà été désigné hôte du Mondial 2037.

D’autres nations ont également manifesté leur intérêt pour l’organisation de l’une de ces éditions, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et le Mexique, ainsi que la Chine et Hong Kong, le Japon et l’Afrique du Sud.