Naïm Aarab revient sur son expérience au Wydad de Casablanca (VIDEO)

Naïm Aarab, actuel directeur technique du club belge de l’Union Saint-Gilloise a révélé des détails marquants sur son expérience passée en tant que défenseur et capitaine du Wydad de Casablanca.

Dans une interview exclusive accordée à Le Site Info Sport, Aarab a confié que son passage au Wydad a été marqué par des hauts et des bas, notamment en raison d’une blessure qui l’a fortement handicapé. Il a également révélé qu’un dirigeant du club l’avait privé de célébrer le titre de champion et de recevoir sa médaille avec ses co-équipiers en raison de cette blessure.

Malgré cette déception, Aarab, reconnu pour son professionnalisme et son éthique irréprochable, a persévéré et travaillé dur pour revenir plus fort. Il a ainsi pu remporter avec le Wydad la Ligue des champions de la CAF, décrochant une médaille inoubliable.

Concernant la situation actuelle du Wydad, Aarab s’est montré confiant, affirmant que le club retrouvera rapidement son éclat, car il possède « l’ADN des titres ».

Il a également qualifié son expérience au Wydad de très enrichissante, expliquant qu’elle lui a permis d’apprendre énormément, aussi bien en tant que joueur professionnel qu’en tant qu’entraîneur. Il a notamment acquis de précieuses connaissances en observant et en prenant des notes sur les méthodes d’entraînement de Houcine Ammouta, Faouzi Benzarti et John Toshack.