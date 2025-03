Walid Regragui s’exprime après la victoire face à la Tanzanie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, mardi à Oujda, que la qualité technique de l’équipe nationale a été déterminante pour décrocher les trois points de la victoire contre la Tanzanie.

« Cette victoire montre que nous sommes de plus en plus réguliers est c’est le plus important, parce qu’on a construit une bonne équipe qui a grandi avec les matchs », a indiqué Regragui, lors de la conférence de presse d’après match, remporté par les Lions de l’Atlas sur le score de 2-0, pour le compte de la 6è journée du groupe E des éliminatoires africaines du Mondial-2026.

« Nous avons réussi à construire une équipe offensive et le danger peut venir de n’importe quelle ligne et de n’importe quel joueur », s’est-il réjoui, se félicitant que « le banc a été décisif contre la Tanzanie ».

« En deuxième mi-temps, nous avons réglé les lacunes constatées en première période et nous avons réussi à contrôler le match », a relevé Regragui, estimant que « face au Maroc, la plupart des équipes reculent et ne laissent pas d’espaces, mais nous avons réussi à débloquer la situation en modifiant le positionnement de certains joueurs ».

« Nous avons fait une bonne pression tout au long du match », a-t-il fait remarquer, ajoutant que « nous disposons d’un banc de haut niveau, capable d’impacter le rythme de jeu qui monte en puissance ».

Pour le sélectionneur national, « il faut améliorer la pression en surface », soulignant que l’essentiel est d’arriver à résoudre « les soucis causés par les blocs bas ».

Grâce à cette victoire, les Lions de l’Atlas consolident la première place du groupe E avec 15 points et font un très grand pas vers une troisième qualification d’affilée au Mondial.

Le Niger et la Tanzanie occupent la deuxième position, ex-aequo, avec 6 points

S.L