Maroc-Tanzanie: où et quand voir le match ? (Elim. Mondial 2026)

Le Maroc croise le fer ce mardi avec la Tanzanie au complexe d’honneur d’Oujda, en marge des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Lundi, les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement avant la rencontre. Cette séance, d’environ 1h15, s’est tenue au Centre Fédéral de Saïdia avec la participation de l’ensemble des joueurs convoqués par Walid Regragui.

Le sélectionneur avait indiqué, après la victoire face au Niger que la rencontre a permis à l’équipe de tirer de bons enseignements pour la suite de son parcours que ce soit en Coupe d’Afrique des nations ou en éliminatoires du Mondial 2026. « On a encore du chemin avant la CAN et il y a des statuts qui peuvent être bousculés au sein de l’effectif, car quand il y a des satisfactions on peut avoir plus d’options de changement », a relevé Regragui, estimant avoir « beaucoup de cartes à jouer au niveau du banc ».

« Le chemin vers la CAN passe par ce genre de matchs qui nous permettent d’évoluer beaucoup plus », a noté le sélectionneur national. « Je savais qu’on n’allait pas avoir un match facile parce que toutes les équipes souhaitent gagner contre nous », a-t-il ajouté.

Après la victoire, vendredi dernier, face au Niger, la quatrième en autant de rencontres, la sélection nationale consolide sa place en tête du groupe E avec 12 points, devant le Niger et la Tanzanie, deuxièmes avec six points chacun. La Zambie occupe la 4è place avec 3 points. En cas de victoire contre la Tanzanie, les Lions de l’Atlas décrocheront officiellement leur qualification pour la 3ème fois consécutive au Mondial 2026.

Le coup d’envoi du match Maroc-Tanzanie sera donné à 21h30. Il sera retransmis sur Al Aoula HD, Arryadia TNT/HD et SSC1 HD.

H.M.