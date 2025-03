Niger-Maroc: Nayef Aguerd encensé en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur de la Real Sociedad, Nayef Aguerd, a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-1 du Maroc face au Niger, vendredi soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, écrit le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Solide en défense et actif en attaque, Aguerd a livré une performance remarquable le long de la rencontre et a failli ouvrir le score dès la 15e minute avec une frappe puissante de loin qui a heurté le poteau, souligne le journal.

Durant le match, le défenseur central a démontré sa maîtrise et son efficacité sur le terrain, contribuant à maintenir l’ordre défensif et empêchant le Niger d’élargir son avantage, relève la publication, faisant observer que sa capacité à anticiper les actions et à relancer rapidement le jeu a permis au Maroc de revenir au score après une avance précoce du Niger en début de la seconde période.

De même, sa présence dans la surface adverse a créé de nombreuses situations dangereuses lors des coups de pied arrêtés, ce qui illustre son impact sur le jeu, ajoute le quotidien qui assure qu’avec cette victoire, le Maroc continue de dominer son groupe en phase de qualification pour la Coupe du Monde et se rapproche chaque jour un peu plus de la grande compétition.

« Mundo Deportivo » indique en outre que la performance d’Aguerd renforce son importance tant au sein de la sélection marocaine qu’à la Real Sociedad, où il affiche un excellent niveau défensif tout en apportant une contribution significative en attaque.

Invaincu pendant la phase qualificative, la sélection marocaine s’impose comme l’une des formations les plus solides du continent africain et poursuit son chemin avec assurance vers la grande scène internationale, conclut le quotidien.

