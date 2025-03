Le Raja Casablanca célèbre son 76ᵉ anniversaire

Le Raja Club Athletic (RCA) et ses supporters célèbrent ce jeudi, le 76ᵉ anniversaire de la fondation du club vert.

Sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux, le Raja a partagé une publication commémorant le 20 mars, date qui marque la naissance du club en 1949. Le message du club disait : « 76 ans de vie pour l’aigle vorace, une légende vivante qui a inspiré de nombreux passionnés, amateurs de gloire et de grandeur. »

Le club a poursuivi : « Une année de plus dans l’histoire du Raja Club Athletic, ce club mythique du continent africain, qui a vu le jour en ce jour il y a 76 ans. »

Et de conclure : « Bonne fête au grand Raja ! Année après année, nous restons les enfants de l’aigle vorace, fidèles et passionnés, des guerriers résolus à défendre ce club qui a marqué l’histoire et captivé les cœurs. »