Raja : deux joueurs risquent de manquer le derby

Adam Ennafati et Bouchaib El Arassi, joueurs du Raja de Casablanca, risquent de manquer le match du « derby » contre le Wydad, comptant pour la 26ᵉ journée du championnat professionnel.

Les deux joueurs ont écopé d’un troisième avertissement lors du match contre le CODM Meknès, lundi dernier, qui s’est soldé par une victoire du Raja (2-1). Ils devront donc être prudents lors de la rencontre face au Moghreb de Tétouan, prévue dimanche soir.

Le Raja recevra le Moghreb de Tétouan au stade Larbi Zaouli de Casablanca, dans le cadre de la 25ᵉ journée du championnat, soit une semaine avant d’affronter le Wydad dans un derby dont la date n’a pas encore été fixée.

Avec cette victoire, le Raja porte son total à 36 points et occupe la 7ᵉ place du classement. Le club réduit ainsi l’écart avec les deux dauphins, le Wydad et l’AS FAR, à six points, et accuse un retard de seulement quatre points sur le FUS de Rabat, actuel 4ᵉ du classement.