Lions de l’Atlas: Ayoub El Kaabi forfait ?  

Ayoub El Kaabi ne disputera pas son 4ème match consécutif avec l’Olympiakos, ce qui inquiète les supporters des Lions de l’Atlas, craignant qu’il ne soit absent lors du prochain stage de préparation de la sélection nationale.

L’international marocain est en effet forfait ce jeudi pour le match face à Glimt, en marge des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, en raison de sa blessure dont il ne s’est pas encore totalement rétabli.

El Kaabi n’a pas non plus participé aux rencontres face à AEK Athènes, Glimt à l’aller et OFI Crete et ne pourra pas jouer ce jeudi. L’Olyampiakos s’était d’ailleurs incliné, lors de la première manche, sur le score de 3 à 0 et devra inscrire plus de trois buts pour espérer une qualification en quarts de finale.

Rappelons que le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Walid Regragui, tiendra une conférence de presse, vendredi prochain au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre avec les médias, prévue à partir de 11h00, sera consacrée à la présentation des joueurs retenus par Regragui pour disputer les deux matchs face aux sélections du Niger et de la Tanzanie, respectivement, les 21 et 25 mars prochain, pour le compte des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026 de football, précise la FRMF.

Ces deux rencontres comptant pour le Groupe « E » auront lieu au Complexe d’Honneur de la ville d’Oujda, à 21h30.

