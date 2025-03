Anas Zniti vers l’AS FAR ?

Plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles Anas Zniti, qui a quitté le Raja de Casablanca lors du dernier mercato hivernal à destination du club émirati Al Wasl, retournerait bientôt en Botola pour rejoindre les rangs… de l’AS FAR.

Une source de Le Site info a toutefois démenti ces informations et assuré que ces allégations sont totalement fausses. Elle précise qu’Anas Zniti n’intéresse pas l’AS FAR et que le club n’a jamais pris contact avec l’ancien gardien de but des Verts pour un éventuel recrutement lors de la prochaine fenêtre de transferts.

«L’équipe se concentre sur la saison actuelle de la Botola et son parcours en Ligue des champions. Les dirigeants ne pensent pas actuellement aux recrutements», tranche notre source.

A noter qu’Anas Zniti traverse une mauvaise passe avec Al Wasl. Depuis son arrivée aux Emirats Arabes Unis, le portier peine à s’adapter et ses prestations ne sont pas à la hauteur des attentes du public. Les supporters et les observateurs commencent d’ailleurs à s’interroger sur son adaptation et son avenir au sein de l’effectif. La pression monte pour Zniti, qui devra redoubler d’efforts afin de retrouver son meilleur niveau et prouver qu’il mérite sa place à Al Wasl.

