Mondial 2030 : combien coûtera la mise à niveau des routes menant au complexe sportif de Fès ?

Une enveloppe budgétaire de 1,78 milliard de dirhams (MMDH) sera mobilisée pour la mise à niveau des différents axes routiers desservant le complexe sportif de Fès, en perspective de l’organisation de la Coupe du Monde en 2030.

Une convention de partenariat a été approuvée, dans ce cadre, lors de la session ordinaire de mars du conseil régional de Fès-Meknès tenue lundi dernier à Moulay Yacoub, et qui a été consacrée à l’adoption d’une série d’accords de partenariat touchant différents secteurs.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de l’organisation du mondial 2030, vise à réhabiliter et développer les axes routiers pour améliorer la qualité de connexion du complexe sportif de Fès et partant renforcer les conditions de sécurité routière.

Ces projets font partie du programme de développement régional (PDR) 2022-2027, doté d’un investissement global de 29,5 MMDH.

Le conseil assurera 38 millions de DH tandis que le reste (1,744 MMDH) sera mobilisé par les ministères de l’Economie et des Finances et de l’équipement et de l’eau ainsi que la wilaya de la région Fès-Meknès.

Dans le cadre du renforcement des infrastructures routières de la région, le conseil a adopté une autre convention de partenariat visant le renforcement du réseau routier dans les différentes préfectures et provinces de la région avec un investissement total estimé à plus d’un milliard de DH.

Ce montant sera réparti à part également entre le conseil régional (508 MDH) et ses partenaires (508 MDH). Cet accord intervient dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets faisant partie du programme de développement régional, en cours de mise en oeuvre.

Selon des données du conseil, le réseau routier de la région de Fès-Meknès totalise une longueur de 7625 Km, soit 18,5% du réseau routier national. Les routes nationales dans la région s’étendent sur une longueur de 918 Km et les axes régionaux sur 1695 Km. Le réseau provincial totalise, lui, 5012 Km.