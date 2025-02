Botola (22e journée) : AS FAR-Raja Casablanca, en tête d’affiche

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » de football se poursuit de vendredi à dimanche, avec les matchs de la 22e journée qui sera marquée par le classico entre l’AS FAR et le Raja Casablanca.

Les autres matchs de cette journée seront également âprement disputés, en particulier parmi les équipes de peloton de tête, dont le Wydad Casablanca qui tentera de réduire l’écart de 13 points avec le leader, la Renaissance Berkane, une mission de plus en plus difficile, et de se maintenir en 2e position, synonyme de participation à la Ligue des champions africaine.

Les équipes du bas de classement poursuivront aussi leurs efforts pour sortir de la zone de turbulences et arracher de précieux points pour ne pas être contraints à jouer les matchs barrages, même si le spectre de relégation s’approche plus que jamais de certains clubs.

A l’occasion du classico, l’AS FAR (3e, 37 points) accueillera le Raja Casablanca (7e, 31 pts) dans leur quatrième rendez-vous de la saison, après leur face-à-face en Ligue des champions de la CAF et le match aller du championnat qui s’est soldé par un nul blanc.

Les Militaires abordent ce match avec l’ambition de se ressaisir après leur défaite dans le derby de la capitale face au FUS Rabat, concédant ainsi la 2e place. Les coéquipiers du capitaine Rabie Hrimat se retrouvent donc face à la nécessité de décrocher les trois points de la victoire s’ils souhaitent rester dans le peloton de tête.

En revanche, le Raja Casablanca compte sur la nouvelle dynamique créée par la nomination de son nouveau/ancien entraîneur, Lassaad Chabbi, qui s’est traduite par deux victoires consécutives et une bonification du classement de l’équipe qui a l’ambition grandissante de batailler pour une place qualificative aux compétitions continentales.

Le leader de Botola, la Renaissance Berkane (52 pts), sera le hôte de la Jeunesse sportive Soualem (14e, 22 pts), avec l’ambition de récolter de nouveaux points susceptibles de le rapprocher davantage de son premier titre de Botola, tandis que la JS Soualem tentera de poursuivre ses efforts pour sortir de la zone de danger.

De son côté, le Wydad Casablanca (2e, 39 pts) cherchera à confirmer sa bonne forme lors de la phase retour du championnat avec à la clé 5 victoires consécutives pour sauvegarder sa deuxième place, en espérant des « faux pas » du leader du classement. Son adversaire, le COD Meknès (9e, 26 pts) tentera, quant à lui, de revenir de Casablanca avec un résultat positif qui viendra appuyer son sursaut lors des derniers matchs et prouver sa stature parmi les clubs du milieu du classement.

En bas du classement et dans des matchs cruciaux pour le maintien, le Chabab Mohammedia, lanterne rouge avec 4 unités, sera en déplacement chez les Maghreb Fès (6e, 33 pts), tandis que le Moghreb Tétouan (15e, 12 pts) recevra le Difaa El Jadida (11e, 25 pts), et le Hassania Agadir (13e, 22 pts) se déplacera chez l’Union Touarga (12e, 24 pts).

Ci-après le programme de la 22e journée :

– Vendredi 21 février :

(18h00) JS Soualem – Renaissance Berkane

(20h00) Maghreb Fès – Chabab Mohammedia

– Samedi 22 février :

(16h00) Wydad Casablanca – COD Meknès

(18h00) Moghreb Tétouan – Difaa El Jadida

(20h00) Olympic Safi – FUS Rabat.

– Dimanche 23 février :

(16h00) Renaissance Zemamra – Ittihad Tanger

(18h00) AS FAR – Raja Casablanca

(20h00) Union Touarga – Hassania Agadir