Fédération royale marocaine du sport pour tous : Nezha Bidouane réélue

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancienne double championne du monde du 400 m haies, Nezha Bidouane, a été réélue présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) pour un troisième mandat de quatre ans, samedi à Rabat, lors de l’assemblée générale ordinaire élective de l’instance fédérale.

Mme Bidouane, seule candidate en lice, a été reconduite à la tête de la FRMSPT à l’unanimité.

Cette AGO élective, qui s’est déroulée en présence de représentants du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et du Comité national olympique marocain, a été l’occasion d’approuver, à l’unanimité des 39 associations présentes, les rapports moral et financier de la saison 2023-2024.

Ainsi, le rapport moral a mis en exergue les différentes actions menées par l’instance fédérale durant les quatre dernières années. Il s’agit, en particulier, d’activités sportives, éducatives, récréatives et de vulgarisation à travers des caravanes nationales, des journées sportives et des manifestations féminines, auxquelles ont participé des centaines de milliers de personnes de différentes classes sociales et tranches d’âge.

L’action de l’instance fédérale au cours des quatre dernières années a été marquée également par le lancement des « Foulées de la victoire » qui ont attiré lors de la première édition, l’année dernière, environ 70.000 participantes. A cela s’ajoute l’organisation de la caravane nationale du sport de masse sous le thème « le sport de masse, une condition fondamentale pour l’édification d’une société saine » qui a sillonné les différentes régions du Royaume du 15 juillet au 5 août, en célébration du 25e anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans le cadre des activités de la FRMSPT, un festival international des jeux populaires a été organisé dans la ville d’Assa les 17 et 18 novembre sous le thème « Les jeux populaires, contact par les cultures et coexistence entre les civilisations» dans le cadre de la célébration du 69e anniversaire de la fête de l’Indépendance.

Cet événement, marqué par la participation de 37 pays lui conférant une portée internationale s’est déroulé en présence du président de la Fédération internationale du sport pour tous et de personnalités du monde du sport. Ce festival a été couronné par l’organisation de la course de la paix et de la coexistence visant à promouvoir les valeurs de la paix, de l’unité et de l’amitié entre les nations et les peuples par le biais de la pratique sportive.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette assemblée, Mme Bidouane a indiqué que son élection sera le début d’un nouveau programme d’action avec le nouveau bureau directeur, ajoutant que la particularité de l’instance fédérale consiste à travailler avec le plus grand nombre de personnes ce qui permet de découvrir des vocations pour le sport.

« Notre objectif est de propager la culture sportive dans la société marocaine», a-t-elle dit, relevant que la fédération, qui a réussi à intégrer toutes les régions du Maroc dans son action, a mis en œuvre des programmes et des activités intensifs pour intégrer la pratique sportive dans le quotidien de l’ensemble des Marocains.

Elle a fait savoir que le nouveau bureau directeur est représentatif de toutes les régions du Royaume dans la perspective de diffuser la culture de la pratique sportive parmi toutes les catégories sociales.