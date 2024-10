Déclin de l’Athlétisme au Maroc : les explications de Nezha Bidouane

L’athlète marocaine et ancienne championne du monde Nezha Bidouane a affirmé au micro de Le Site info que le Maroc possède les capacités et les qualités nécessaires pour figurer parmi les cinq meilleures nations au monde en athlétisme.

« Soufiane El Bakkali est une exception. Il a offert au Maroc une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin, une deuxième médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, ainsi qu’un titre de champion du monde. Cependant, nous méritons beaucoup plus car notre pays regorge de talents en athlétisme», souligne Nezha Bidouane qui indique que le bilan marocain en athlétisme au cours des dernières années n’est pas suffisant.

Elle précise également que le Maroc regorge de jeunes talents et qu’il aurait dû y avoir aujourd’hui une base plus solide et plus performante de coureurs, surtout compte tenu des ressources matérielles et logistiques disponibles ainsi que des infrastructures modernes dont dispose le Maroc.

Nezha Bidouane a souligné que le roi Mohammed VI a donné un soutien important à l’ensemble du sport marocain en mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour son développement.

Bidouane a rappelé que l’athlétisme marocain avait remporté quatre médailles aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, dont deux médailles d’or par Hicham El Guerrouj aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, ainsi que les médailles de Jawad Gharib et de Hasna Benhassi aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, pour ensuite connaître une chute significative dans les éditions suivantes des Jeux Olympiques.

Bidouane insiste enfin sur l’importance de la formation des athlètes et souligne que la génération qui a brillé dans les années 1990 et au début des années 2000 était encadrée à un niveau très élevé par des techniciens de renom qui ont produit un talent marocain pur, se distinguant pendant de nombreuses années en athlétisme.

