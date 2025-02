Complexe Mohammed V de Casablanca: ce qui va changer

Les travaux se poursuivent au complexe sportif Mohammed V de Casablanca qui devrait rouvrir ses portes en mars prochain.

Selon une source de Le Site info, plusieurs installations intérieures et extérieures ont déjà été achevées, précisant qu’il ne reste plus qu’à finaliser la piste d’athlétisme en revêtement synthétique, aménager un restaurant et un café et finaliser la tribune et une partie des gradins.

Qu’est-ce qui changera au stade «Donor» ? On apprend qu’une salle extérieure pour les conférences a été construite près de l’entrée de la tribune officielle et de la zone réservée aux journalistes. Une nouvelle piste d’athlétisme a également été installée, en plus d’écrans modernes et des vestiaires, dont le nombre a été porté à quatre au lieu de deux.

Concernant les gradins, des sièges bleus, gris et blancs ont été installés, sans modifier la capacité d’accueil du stade, contrairement aux rumeurs sur une éventuelle extension. De plus, le stade ne sera pas entièrement couvert.

Les travaux se poursuivent également au niveau du bâtiment situé au centre des gradins est, surnommé «Dar» par les supporters du Wydad et du Raja. Celui-ci sera transformé en restaurant et café. La piscine située sous le terrain de football a également été rénovée.

En parallèle, un tunnel menant aux vestiaires a été construit sous la tribune officielle, en face du centre du terrain, entraînant la suppression des deux entrées situées derrière chaque but. Par ailleurs, la tribune VIP a été modernisée et la zone réservée aux journalistes a été entièrement reconstruite pour se transformer en une plateforme unifiée, alors qu’elle était auparavant divisée en deux parties, nord et sud.

Dans la phase finale des travaux, l’extérieur du stade sera recouvert d’un design blanc, en remplacement du premier concept qui avait suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux.

H.M.