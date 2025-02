CAN 2025: le sélectionneur du Gabon s’exprime sur les chances du Maroc  

Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon, a réagi au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations et évoqué les chances du Maroc, le pays hôte, lors de cette édition.

Dans des déclarations exclusives à Le Site info, le coach a confié que le groupe du Gabon, qui compte la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique, est équilibré. «Les chances des quatre équipes pour une qualification au second tour sont égales. Mais la différence réside dans les titres remportés par la Côte d’Ivoire et le Cameroun. L’histoire compte, mais elle ne joue pas au football», a indiqué Mouyouma.

Concernant les chances du Maroc, le sélectionneur a assuré que les Lions de l’Atlas sont de sérieux prétendants au titre. « La sélection du pays hôte est toujours soumise à une forte pression. Mais en jouant à domicile, les Lions seront soutenus par tout un peuple. Le Maroc est toujours demi-finaliste de la Coupe du monde. Les attentes des supporters sont donc légitimes», a-t-il affirmé.

Mouyouma s’est également exprimé sur l’organisation de la CAN au Maroc, estimant que le pays saura être à la hauteur de l’événement.

«C’est un grand pays disposant de belles et grandes infrastructures sportives et hôtelières. Le fait d’attribuer un camp de base à chaque sélection prouve que le Maroc livrera une CAN exceptionnelle. Vous portez les ambitions et la fierté de tout le continent. Vivement que la CAN 2025 commence», a précisé le coach.

H.M.