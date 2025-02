Trophée Hassan II de Golf: Moulay Rachid préside la cérémonie de remise des Prix

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Prince Moulay Rachid a présidé, samedi au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, la cérémonie de remise des Prix aux vainqueurs de la 49e édition du Trophée Hassan II de Golf et de la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, du 03 au 08 février.

A son arrivée au Royal Golf Dar Es Salam, le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Le Prince a été également salué par le président du Comité national olympique marocain, Fayçal Laraichi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du conseil communal, Fatiha El Moudni, le président du conseil préfectoral, Abdelaziz Driouich et le président de l’arrondissement Souissi, Adil El Atrassi.

Le Prince Moulay Rachid a aussi été salué par le 1er vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et vice-président délégué de l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), Mostafa Zine, le 2e vice-président de la FRMG et vice-président de l’ATH, Hassan Mansouri, le président du Club Royal Golf Dar Es Salam et membre du comité de direction de l’ATH, Abderrahman Bouftas, le trésorier général de l’ATH, Ali Bensouda, le coordinateur général du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem, Michel Besancenay, le directeur général de la FRMG et directeur exécutif de l’ATH, Mohamed Iraqi et le directeur financier de la FRMG et de l’ATH, Mohamed Naoufel Bensouda.

Avant de regagner la tribune d’honneur, le Prince Moulay Rachid a été salué par la présidente directrice générale du « Ladies European Tour », Alexandra Armas, et le président du PGA Tour Champions, Miller Brady.

Après avoir suivi les derniers coups pour atteindre l’ultime trou « All Raven », le Prince a procédé à la remise du Prix Pro AM « Hassan II Kids Cup by First Tee » à l’équipe composée du professionnel suédois Jasper Parnevik et des joueurs Wissal El Hali, Amine Ankoud et Mohamed Aghanim, ainsi que le Prix Pro AM du Trophée Hassan II à l’équipe du Prince Moulay Rachid composée du professionnel sud-africain Ernie Els, la professionnelle marocaine Sofia Cherif Essakali et les amateurs Omar Lahjomri et Karim Guessous.

Le Prince Moulay Rachid a aussi remis le Grand Prix de la Coupe Lalla Meryem à la gagnante de la 28è édition, l’Anglaise Cara Gainer. Par la suite, le Prince Moulay Rachid a remis le Grand Prix du Trophée Hassan II de Golf à l’Espagnol Miguel Angel Jiménez, vainqueur de la 49è édition.

Le Prince Moulay Rachid a, par ailleurs, posé pour des photos souvenirs avec les vainqueurs.

Dans des allocutions à cette occasion, le 1er vice-président délégué de la FRMG et vice-président délégué de l’ATH, Mostafa Zine, a souligné que durant toute une semaine, les différents participants ont fait montre d’un excellent niveau, saluant au passage les golfeuses marocaines ayant pris part à la Coupe Lalla Meryem, dont le niveau distingué reflète l’engagement de la FRMG à accompagner les jeunes talents.

Il a relevé, dans ce sens, que la présence du public et ses encouragements ont donné un goût particulier à cette compétition. De son côté, la présidente directrice générale du « Ladies European Tour » (LET), Mme Alexandra Armas a, au nom des joueuses, exprimé la joie des participantes d’entamer la saison du LET au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, tout en adressant ses vifs remerciements au Prince Moulay Rachid, au comité de l’ATH et à la FRMG.

Pour sa part, le président du PGA Tour Champions, Miller Brady a tenu à remercier le Roi Mohammed VI pour avoir bien voulu placer le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem de golf sous Son Haut Patronage.

Il a, en outre, salué l’hospitalité et l’accueil chaleureux réservés aux participants au Trophée Hassan II de Golf et aux participantes à la Coupe Lalla Meryem ainsi qu’aux différents invités, notant que ces deux prestigieux tournois se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fair-play et dans un esprit de compétitivité et d’excellence sportive.

Rendez-vous incontournable de l’European Tour de golf, le prestigieux Trophée Hassan II a connu cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs au monde, issus de 12 pays, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs totalisant 16 victoires en Grand Chelem.

Quant à la Coupe Lalla Meryem, étape majeure du Ladies European Tour, elle a été marquée par la participation cette année de 108 joueuses, qui viennent s’ajouter à plusieurs grands noms du golf féminin mondial ayant pris part à cet événement sportif lors des précédentes éditions, contribuant ainsi à son rayonnement à l’international.

