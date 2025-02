Coupe du Roi: le Real Madrid arrache sa qualification face à Leganés (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid s’est qualifié in extremis pour les demi-finales de la Coupe du Roi en s’imposant 3-2 sur la pelouse de Leganés, mercredi soir, grâce à un but au bout du temps additionnel du jeune Gonzalo Garcia.

Les Merengues, privés de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, semblaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 après 25 minutes, grâce à Luka Modric (18e) et Endrick (25e). Mais Leganés a réagi et recollé au score avec un doublé de Juan Cruz (39e s.p., 59e).

Alors que la prolongation semblait inévitable, Garcia, 20 ans, a surgi à la 90e+3 pour inscrire son premier but en professionnel d’une tête décisive.

Le Real rejoint ainsi son rival, l’Atlético, premier qualifié pour le dernier carré mardi (5-0 contre Getafe), son prochain adversaire samedi dans un choc au sommet de la Liga.

Résultats et programme des quarts de finale:

Mardi 4 février

Atlético Madrid – Getafe 5 – 0

Mercredi 5 février

Leganés – Real Madrid 2 – 3

Jeudi 6 février

Real Sociedad – Osasuna

Valence – FC Barcelone