Raja: Nawfel Zerhouni vers le Zamalek ? Son agent répond

Sayed Mustapha, l’agent de Nawfel Zerhouni, a démenti les rumeurs selon lesquelles le joueur du Raja de Casablanca s’apprête à rejoindre le Zamalek lors de ce mercato hivernal.

Contacté par Le Site info, Sayed a indiqué que le joueur respecte le club, les supporters et les dirigeants, précisant qu’aucun accord n’a été conclu avec un quelconque club. «Le contrat de Zerhouni avec le Raja court jusqu’en juin prochain. Mais aucun dirigeant ne l’a contacté pour une éventuelle prolongation», a-t-il toutefois précisé.

«Tout joueur, dont le contrat arrive bientôt à terme, a le droit de prendre des décisions concernant son avenir vu qu’il n’a pas d’autre métier que le football», a ajouté l’agent.

Par ailleurs, notre source souligne que le Raja a reçu une offre officielle d’Al-Ittihad de Tripoli qui souhaite s’attacher les services de Zerhouni. D’autres clubs en Egypte, aux Emirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite ont également exprimé leur intérêt pour le joueur. «Ce qui est certain, c’est que Naoufal n’a pas résilié son contrat avec les Verts et qu’il reprendra les entraînements la semaine prochaine», a confié l’agent.

